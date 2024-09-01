Экс-аналитик ЦРУ заявил о попытке властей Франции «сломать» Павла Дурова

Во Франции власти будут использовать гражданство предпринимателя Павла Дурова в своей стране против него самого, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Aydınlık.

«Я думаю, они пытаются его сломать. Его проблема в том, что у него французское гражданство. Есть и другие вопросы о том, как он это сделал. Я думаю, что он мог получить внутреннюю помощь от французского правительства и, естественно, подумал: „Эй, вы знаете, правительство помогло мне войти через „черный ход“, чтобы получить мой паспорт, мой французский паспорт. Значит, я защищен», — предположил Джонсон.

Джонсон считает, что если бы у Дурова не было французского гражданства, а оставалось бы только российское, а также гражданство Катара или Объединенных Арабских Эмиратов, к нему относились бы совершенно иначе.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в Париже 24 августа сразу после его приземления во Франции. Его заподозрили в ряде преступлений, в том числе в распространении детского порно и отказе сотрудничать с властью.

Позднее сторона обвинения не смогла предоставить достаточное количество доказательств, чтобы суд арестовал Дурова. В итоге его отпустили под судебный надзор с многомиллионным залогом.