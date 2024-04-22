Американский экономист Джеффри Сакс отметил, что в первые недели СВО украинский лидер Владимир Зеленский был согласен на переговоры, но под давлением Запада принял решение отказаться от мирного решения конфликта, сообщает РИА Новости .

«Вмешались Соединенные Штаты, потому что мы некомпетентны. И британцы вмешались, потому что они до вульгарности циничны, с имперскими замашками и также некомпетентны». Джозеф Сакс Американский экономист

По словам экономиста, Америка сказала Украине продолжаться биться. Сакс рассказал, что Зеленский, отказавшись от мирного урегулирования, совершил «роковую ошибку». Она стала фатальной для жителей Украины.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ответил американскому предпринимателю Илону Маску на его слова о «бесконечности» украинского конфликта.