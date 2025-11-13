Екатерину Шульман* признали террористкой
Фото - © РИА Новости, Евгений Биятов
Российский политолог Екатерина Шульман* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, свидетельствуют данные сайта. Ранее ее заочно арестовали по делу о нарушении закона об иностранных агентах.
Шульман*, также признанная иноагентом, находится в розыске. Она проживает за пределами России, критикует проведение специальной военной операции и политику властей страны.
Ранее против экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского** и бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова** возбудили уголовное дело по статье о насильственном захвате власти и создании террористической организации.
* Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ; включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Признаны иностранными агентами по решению Минюста РФ