Екатерину Шульман* признали террористкой

сегодня в 17:40

Политолог Екатерина Шульман* появилась в перечне террористов и экстремистов

Российский политолог Екатерина Шульман* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, свидетельствуют данные сайта . Ранее ее заочно арестовали по делу о нарушении закона об иностранных агентах.

Шульман*, также признанная иноагентом, находится в розыске. Она проживает за пределами России, критикует проведение специальной военной операции и политику властей страны.

Ранее против экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского** и бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова** возбудили уголовное дело по статье о насильственном захвате власти и создании террористической организации.

* Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ; включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Признаны иностранными агентами по решению Минюста РФ