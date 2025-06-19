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EFE: ответ Путина по Ирану стал главным на встрече с международными СМИ

Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе заявил, что ответ главы российского государства Владимира Путина по ситуации в Иране стал главным в ходе встречи с представителями международных СМИ на ПМЭФ-2025, сообщает РИА Новости .

В ночь на 19 июня президент РФ провел встречу с журналистами из международных информационных агентств, в том числе из недружественных стран. Встреча прошла в формате «вопрос — ответ».

«С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике», — сказал Санс Минготе.

Иностранный журналист добавил, что ответы российского лидера по иранской тематике, несмотря на лаконичность, были интересными.

Ранее президент России во время общения с журналистами категорически отказался рассматривать гипотетическую ситуацию возможного устранения верховного лидера Ирана Хаменеи.

Петербургский международный экономический форум — главное событие в мире экономики и бизнеса. Мероприятие проходит с 1997 года. С 2006 года в ПМЭФ принимает участие президент РФ Владимир Путин.