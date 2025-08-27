«Единая Россия» приостановила членство в партии задержанного мэра Владимира

Членство подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере мэра Владимира Дмитрия Наумова в партии «Единая Россия» было приостановлено. Мужчину задержали утром 27 августа, сообщает ТАСС .

Если вина мужчины будет доказана, его могут полностью исключить из партийных рядов. Сейчас с задержанным проводят следственные действия.

Градоначальник был задержан правоохранителями в здании администрации города. Предварительно, его подозревают в том, что он прикрывал руководителя муниципальной ритуальной фирмы. Это история может быть связана с так называемой «кладбищенской мафией».

Наумов является мэром Владимира с ноября 2022 года. До этого он работал врио главы администрации Гороховецкого района.