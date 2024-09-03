Economist: Зеленский последний раз попросит согласия США на дальние удары по РФ

Украинский президент Владимир Зеленский в последний раз будет пытаться получить согласие Соединенных Штатов Америки на удары дальнобойным оружием по объектам вглубь территории РФ, сообщает Газета.ru .

The Economist пишет, что украинский лидер обратится с такой просьбой к американскому президенту Джо Байдену в Нью-Йорке на предстоящей неделе. Если глава государства не одобрит просьбу Зеленского, то он будет обращаться с ней уже в следующую администрацию.

Ранее Литва призвала разрешить Украине наносить удары по российской территории ракетами большой дальности.

В начале сентября Зеленский признал, что нападение украинской армии на Курскую область не облегчило ее положение в Донбассе. Он назвал ситуацию сложной.