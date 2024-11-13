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Economist: в Киеве обеспокоены планом Трампа по переговорам с Россией

В Киеве обеспокоены тем, что избранный президент США может провести переговоры с Россией по формуле избранного вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщает « Газета.ru» со ссылкой на журнал Economist.

«Беспокойство вызывает то, что предложение Трампа Украине будет больше похоже на идеи, выдвинутые новым вице-президентом Джей Ди Вэнсом», — говорится в публикации.

Как пишет издание, формула исключит членство Украины в НАТО и позволит РФ сохранить контроль за 18% территории Украины.

Джей Ди Вэнс заявлял, что Украина должна будет уступить России часть территорий.

Ранее Джей Ди Вэнс раскрыл мирный план Дональда Трампа по Украине. По его словам, идея Трампа состоит в ряде пунктов. Это создание «демилитаризованной зоны» между Россией и Украиной, получение Киевом гарантий суверенитета, и гарантии нейтралитета Украины для Москвы.