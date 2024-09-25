Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины в США
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы на стороне Камалы Харрис, сообщает «Страна».
Поводом послужил визит президента Украины в Пенсильванию. Среди сопровождающих его лиц не было ни одного республиканца.
Джонсон расценил это как предвыборное мероприятие в поддержку Камалы Харрис и вмешательство в американские выборы.
Ранее дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис породили множество мемов, которые распространились по всему интернету.