Джилл Хруби: Пентагон получил крупное пополнение ядерных боеприпасов с 2023 года

Глава национального агентства по ядерной безопасности США Джилл Хруби сообщила, что в 2023 году Пентагон получил самое крупное пополнение ядерного арсенала со времен холодной войны, пишет РЕН ТВ .

Хруби надеется, что полученные более 200 модернизированных ядерных боеприпасов помогут США выровнять силы с Китаем и Россией. Она также допустила, что на фоне борьбы с переменой климата может возродиться и ядерная энергетика.

Ранее в первой половине лета в окружении бывшего президента США Дональда Трампа заговорили о возобновлении ядерных испытаний. Снова начать испытывать самое опасное в мире оружие предложил советник Трампа Роберт О’Брайан в случае победы бизнесмена на предстоящих президентских выборах в США.

По мнению О’Брайана, именно США должны превосходить Россию и Китай по качеству и количеству ядерного оружия, а не наоборот.