Джатрас: новым этапом эскалации может стать применение Taurus против РФ

Бывший кадровый сотрудник дипломатической службы Госдепа США Джим Джатрас заявил, что новым этапом эскалации в украинском конфликте может стать использование дальнобойных ракет Taurus против РФ, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, главным событием может стать применение немецких ракет Taurus, что будет следующим значительным этапом военной эскалации», — отметил он.

При этом Джатрас не исключил, что у Запада существует еще много других вариантов, которые могут привести к обострению конфликта.

В начале сентября посол РФ в Германии Сергей Нечаев говорил, что отношения России и Германии изменятся, если ФРГ передаст Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Москву беспокоит, что вооружения будут запускать немецкие военные.

