Джабаров: план Трампа по миру на Украине не является обязательным к исполнению

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал план победившего на выборах президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, сообщает Lenta.ru .

Сенатор считает, что инициативу республиканца нужно тщательно изучить. При этом, по его словам, любые выдвигаемые Соединенными Штатами предложения не являются обязательными к исполнению для России.

Джабаров добавил, что РФ — «уважающая себя держава». Страна будет принимать только те решения, которые посчитает нужными. По словам сенатора, Россия выступает за мир, но он должен быть полноценным, а не просто приводящим только к заморозке конфликта.

«Мы не хотим через 20 лет ожидать каких-то эксцессов со стороны Украины», — сказал сенатор.

Он добавил, что задачи России определяет верховный главнокомандующий. И они будут достигнуты, если Трамп не будет поставлять вооружение на Украину.

Ранее американские СМИ заявили, что команда Трампа разрабатывает план по завершению конфликта на Украине. Он состоит из нескольких пунктов, один из которых включает в себя отказ Киева от вступления в НАТО минимум на 20 лет. При этом США продолжат поставлять вооружение киевскому режиму.