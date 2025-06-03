Два загадочных сообщения передала станция УВБ 76

В этот день, сразу после важных переговоров в Стамбуле, «жужжалка» передала два зашифрованных сообщения, прервав свой привычный монотонный сигнал.

Первое послание прозвучало ровно в 16:00 по московскому времени: «НЖТИ 89364 ИБОБАЗА 2766 3413». Через полтора часа, в 17:32, эфир вновь наполнился таинственным голосом, произнесшим: «НЖТИ 97954 АРАПОБЛИЦ 3449 5582».

Эти сообщения, как и все предыдущие, состояли из набора букв и цифр, значение которых остается государственной тайной.

Особый интерес вызывает временной контекст этой передачи. Активизация станции совпала с важными международными переговорами, что заставило экспертов вновь заговорить о возможной связи УВБ-76 с системой ядерного сдерживания «Периметр». Хотя официального подтверждения этой версии никогда не было, станция уже много лет фигурирует в различных теориях как элемент системы гарантированного ответного удара.

Загадка УВБ-76 продолжает оставаться неразгаданной. Местоположение передатчика точно неизвестно, а его сигнал, по наблюдениям радиолюбителей, иногда становится сильнее в периоды международной напряженности. После длительного перерыва в передаче голосовых сообщений эти два новых послания вызвали особый резонанс среди наблюдателей, пытающихся найти закономерности в работе самой таинственной радиостанции мира.