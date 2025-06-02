Остается засекреченной: военный эксперт рассказал о «Радиостанции Судного дня»
Эксперт Рожин: неизвестно, что именно передает «Радиостанция Судного дня»
Военный эксперт Борис Рожин заявил, что истинное предназначение «Радиостанции Судного дня» УВБ-76, которую также называют «Жужжалкой», остается засекреченным, сообщает RT.
По его словам, существует гипотеза, что она является частью системы оповещения.
«Повторюсь, это одна из версий, потому что достоверно неизвестно, что именно передает данная радиостанция», — подчеркнул Рожин.
Он добавил, что внимание к сигналам этой станции зачастую усиливается в периоды активных дискуссий о потенциальных военных учениях или операциях.