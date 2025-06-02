Остается засекреченной: военный эксперт рассказал о «Радиостанции Судного дня»

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Эксперт Рожин: неизвестно, что именно передает «Радиостанция Судного дня»

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что истинное предназначение «Радиостанции Судного дня» УВБ-76, которую также называют «Жужжалкой», остается засекреченным, сообщает RT .

По его словам, существует гипотеза, что она является частью системы оповещения.

«Повторюсь, это одна из версий, потому что достоверно неизвестно, что именно передает данная радиостанция», — подчеркнул Рожин.

Он добавил, что внимание к сигналам этой станции зачастую усиливается в периоды активных дискуссий о потенциальных военных учениях или операциях.