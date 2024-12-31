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Дуров: российские пользователи Telegram пользуются большей свободой, чем в ЕС

Доступ к ряду российских средств массовой информации в Telegram был заблокирован. Причина в введенных против них европейских санкциях, сообщает в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.

При этом ресурсы западных СМИ в РФ в соцсети продолжают работать, отметил бизнесмен.

«Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?», — написал Дуров.

28 декабря сообщалось, что в странах ЕС оказались недоступны Telegram-каналы российских средств массовой информации. Это сделали якобы из-за нарушений местного законодательства.