Дугин объяснил, как военные базы России появятся у Индийского океана

Философ Александр Дугин считает, что в будущем Иран может одобрить размещение российской военной базы на своей прибрежной территории в Индийском океане. По его словам, если Иран окажется в состоянии войны, то его поддержит «ядерная Россия» благодаря подписанному Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Если в Иране появятся российские военные базы, то Москва воплотит в жизнь «вечную, древнюю мечту русских генералов еще с имперского времени, о выходе к теплым морям, к океанам», полагает Дугин. На его взгляд, именно по этой причине велись русско-турецкие войны и ряд русско-персидских конфликтов.

«На наших глазах начинает складываться евразийский военно-стратегический блок стран, суверенных, могущественных, развитых», — сказал Дугин в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Новое стратегическое соглашение между РФ и Ираном умножает потенциалы этих стран, добавил философ.

Тем временем Александр Дугин озвучил условие, благодаря которому избранный президент США Дональд Трамп сможет урегулировать кризис на Украине.