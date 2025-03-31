Дубинский предположил, что Зеленский записывает обращения из медучреждения

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Депутат Рады заявил о возможном нахождении Зеленского в больнице

Владимир Зеленский находится в больнице, откуда он записывает свои обращения, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратил внимание на участившиеся съемки на фоне белой стены, что, по его мнению, может свидетельствовать о нахождении президента в медицинском учреждении.

В своем Telegram-канале Дубинский сообщил, что консультировался со специалистами.

«Получил интересный ответ. Такие записи Зеленский ведет из больницы, где проходит восстанавливающую терапию — капается от переутомления и нервного истощения», — сказано в сообщении политика.

В последние недели Зеленский действительно чаще появляется в кадре на нейтральном фоне, что вызвало волну обсуждений в украинских медиа.

Ранее сообщалось о намерении Зеленского баллотироваться на второй срок.