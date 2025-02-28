«Дружественные соседи»: Си Цзиньпин высказался об отношениях России и Китая
Си Цзиньпин: Россия и Китай — настоящие друзья
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Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. В ходе беседы китайский лидер заявил, что Россия и Китай — настоящие друзья, сообщает ТАСС.
Си Цзиньпин добавил, что две страны являются «дружественными соседями», которые преодолели ряд тяжелых испытаний.
Также председатель КНР заявил о необходимости постоянно улучшать стратегическую координацию и практическое сотрудничество Москвы и Пекина.
Он подчеркивает необходимость поддержания тесной связи двух стран на всех уровнях.
Ранее Си Цзиньпин сказал, что поддерживает начавшийся диалог России и США по Украине. Пекин готов содействовать в этом вопросе.