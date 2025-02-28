«Дружественные соседи»: Си Цзиньпин высказался об отношениях России и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. В ходе беседы китайский лидер заявил, что Россия и Китай — настоящие друзья, сообщает ТАСС .

Си Цзиньпин добавил, что две страны являются «дружественными соседями», которые преодолели ряд тяжелых испытаний.

Также председатель КНР заявил о необходимости постоянно улучшать стратегическую координацию и практическое сотрудничество Москвы и Пекина.

Он подчеркивает необходимость поддержания тесной связи двух стран на всех уровнях.

Ранее Си Цзиньпин сказал, что поддерживает начавшийся диалог России и США по Украине. Пекин готов содействовать в этом вопросе.