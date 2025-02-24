Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал диалог России и США по Украине

Во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что поддерживает начавшийся диалог между Россией и США, сообщает пресс-служба Кремля .

Российский лидер рассказал Си Цзиньпину о состоявшихся переговорах Москвы и Вашингтона. Китайская сторона одобрила российско-американские контакты.

Пекин выразил готовность содействовать в поиске путей мирного урегулирования украинского кризиса. В целом разговор Путина и Си Цзиньпина носил теплый и дружеский характер, подчеркнули в Кремле.

В ходе беседы политики также обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений России и Китая. Они обсудили пути расширения стратегического сотрудничества двух стран в различных сферах.

Также лидеры отметили особую роль российско-китайской внешнеполитической связки. Ее назвали стабилизирующим фактором в мировых делах.

Кроме того, во время телефонного разговора был утвержден график встреч на высшем уровне в связи с празднованием 80-й годовщины Победы и предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества.

Беседа Путина и Си Цзиньпина прошла 24 февраля. Она состоялась по инициативе Москвы.