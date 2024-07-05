Визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и на Украину вряд ли приведут к миру, но в перспективе его усилия принесут ему политические дивиденды, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Виктор Орбан в пятницу прилетел в российскую столицу и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан подчеркнул, что приехал с миротворческой миссией.

«Визит Орбана в Москву — это даже не столько визит, скажем так, в контексте председательства Венгрии в Евросовете, сколько визит главы суверенного государства. Съездил на Украину, сейчас съездит в Россию, пообщается, предложит свой план длинного пути к мирным переговорам. Возможно, это действительно когда-то завершится переговорами с Украиной и согласованием какой-то границы и мира. Для Орбана — это возможность заработать политические очки», — сказал Косоруков.

Он отметил, что в целом Венгрия как страна стоит особняком в Европе. Она и в культурном, и в историческом смысле особая страна с уникальным языком и этническим составом.

«Орбан, конечно, какого-то радикального прогресса не достигнет. К миру пока нет оснований, но сам факт, что налаживаются такие связи и что Орбан может действовать вопреки окрикам из Брюсселя и Вашингтона, о многом говорит. Он понимает, что Зеленский — это временный местоблюститель, а что Путин — это всерьез и надолго», — подчеркнул политолог.

Он заключил, что России с Венгрией договариваться выгодно, РФ важно укреплять связи в области энергетики, поставки ресурсов, а также усиления политических контактов.