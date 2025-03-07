Дональд Туск хочет создать модель подготовки каждого поляка к войне

сегодня в 17:34

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости создания модели подготовки каждого взрослого польского мужчины к вооруженному конфликту, сообщает газета « Известия ».

По его словам, правительство страны работает над моделью. Туск запланировал представить ее уже в конце текущего года.

Премьер-министр уверен, что каждый взрослый поляк должен быть готов «к войне».

Он также заявил, что Польше не хватит только «традиционного оружия». По его словам, республика «должна использовать современные возможности», включая ядерное оружие.

Кроме того, Туск допустил, что Польша может выйти из конвенции о запрете противопехотных мин. В Варшаве рассмотрят этот вопрос.