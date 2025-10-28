Дональд Трамп заявил, что США выиграют любую войну, в которой участвуют

Трамп: если мы участвуем в войне, мы выиграем ее так, как никто и никогда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к военным конфликтам, но в случае необходимости готовы к ведению боевых действий и уверены в своей победе, сообщает газета «Известия» .

«Отныне, если мы участвуем в войне, мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. <…> Конечно, лучше не участвовать в войнах — так намного лучше. Но знаете, если мы примем участие, мы победим», — заявил он во время своего выступления перед военнослужащими США на атомном авианосце ВМС США George Washington.

Трамп допустил, что подобное заявление может показаться не вполне политкорректным, однако подчеркнул, что в вопросах обеспечения безопасности страны политкорректность более не будет приоритетом для американского руководства.

Ранее Трамп сказал, что украинский кризис может быть 9-м конфликтом, который он завершит. Ему якобы уже удалось урегулировать «восемь войн».

