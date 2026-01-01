Дональд Трамп прокомментировал свои синяки на руках

Американский президент Дональд Трамп в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что синяки на его теле появляются из-за постоянного приема большого количества аспирина, который помогает разжижать кровь.

В канун католического Рождества глава Белого дома появился на публике и отвечал на вопросы детей, звонивших на одну из горячих линий Пентагона. В этот момент журналисты заметили на правой руке Трампа большое красное пятно, которое он попытался скрыть тональным кремом.

«Они (медики-ред.) говорят, что аспирин разжижает кровь, и я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце. Я хочу, чтобы через мое сердце текла хорошая, жидкая кровь» — сказал Трамп.

Глава Соединенных Штатов добавил, что синяки легко появляются на его теле из-за аспирина. Медики посоветовали уменьшить дозировку, однако он отказался.

