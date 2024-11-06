Дональд Трамп пообещал открыть «золотой век» США

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Республиканец Дональд Трамп во время выступления в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде заявил, что одержал на президентских выборах «изумительную победу» в интересах всего американского народа и пообещал открыть «золотой век» Америки, сообщает ТАСС .

«Начнется действительно золотой век Америки», — сказал политик.

Трамп добавил, что его победа на выборах главы государства «позволит сделать Америку снова великой».

Ранее агентство Reuters сообщало, что республиканец Дональд Трамп обошел демократа Камалу Харрис и одерживает победу в президентской гонке в США. Политика уже поздравили с победой мировые лидеры, в том числе украинский президент Владимир Зеленский.