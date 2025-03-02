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Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США, сообщает РИА Новости .

«Этим приказом английский язык признается официальным языком США», — говорится в документе.

Отмечается, что цель подписания указа — продвижение единства и общей американской культуры среди граждан США.

Ранее президент США Дональд Трамп запустил продажу «золотых карт» за 5 миллионов долларов. Эти карты дадут иностранцам право на законное пребывание в США.