Дональд Трамп перепутал Армению и Албанию в интервью Fox News

Американский президент США Дональд Трамп неверно указал страну-участницу мирных переговоров. Он заявил, что помог разрешить многолетний конфликт между Азербайджаном и Албанией, хотя речь шла об Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Трамп допустил ошибку в эфире. Он утверждал, что смог завершить конфликты, которые ранее считались неразрешимыми, включая многолетнее противостояние на Кавказе.

«Я завершил войны, которые считались неразрешимыми. Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года в Вашингтоне состоялась важная встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента США Дональда Трампа. По результатам этих переговоров была подписана декларация о парафировании министрами иностранных дел двух кавказских республик согласованного текста мирного соглашения, направленного на установление дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном.

Армения дала согласие на взаимодействие с США и другими странами по организации транспортного коридора через свою территорию. Этот путь соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономией и будет способствовать укреплению мира и экономическому развитию региона.

