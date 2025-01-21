Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский

сегодня в 13:04

О своем желании переименовать залив республиканец заявлял во время открытой пресс-конференции в Мар-а-Лаго 7 января. Он отметил, что новое название «красивое».

После подписания указа министр внутренних дел США в течение 30 дней должен урегулировать все формальности, связанные с переименованием залива. Затем данные об этом географическом объекте будут обновлены во всех документах.

Также, согласно указу Трампа, высочайшая гора Северной Америки Денали будет переименована в гору Мак-Кинли.

20 января Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. Он уже подписал первые указы на посту главы государства.