Дональд Трамп не примет участие в переговорах в Стамбуле

По данным агентства Reuters , президент США Дональд Трамп не планирует посещать переговоры между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле.

Информация подтверждена анонимным источником, близким к окружению политика.

Это решение может разочаровать тех, кто ожидал более активного участия Трампа в мирном процессе, учитывая его неоднократные заявления о способности быстро разрешить конфликт. Однако, как отмечают эксперты, отсутствие официального статуса не позволяет экс-президенту играть значимую роль в текущих переговорах.

Тем временем стороны конфликта уже подтвердили состав своих делегаций. Россию представят помощник президента Владимир Мединский и высокопоставленные военные, Украину — глава Офиса президента Андрей Ермак и ключевые министры.

Отсутствие Трампа на переговорах снижает вероятность каких-либо неожиданных политических инициатив со стороны США в ходе предстоящей встречи. Ожидается, что основное внимание будет сосредоточено на прямом диалоге между российскими и украинскими представителями.