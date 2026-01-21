Трамп о Гренландии: «Все, о чем я прошу, — это кусок льда»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Гренландию куском льда во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

«Все, о чем я прошу, — это кусок льда, холодный и плохо расположенный, который, тем не менее, может сыграть жизненно важную роль в обеспечении мира и глобальной безопасности», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что Вашингтон намерен добиться немедленного начала переговоров о приобретении Гренландии. При этом Белый дом не хочет получить остров военным путем.

Трамп добавил, что только США сможет обеспечить безопасность Гренландии. Вашингтон планирует развернуть на острове системы противовоздушной обороны «Золотой купол».

Ранее власти Гренландии выпустили рекомендации для населения на случай вторжения США. Одна из ключевых — создать дома неприкосновенный запас продуктов питания и первой необходимости как минимум на 5 дней.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.