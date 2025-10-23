сегодня в 21:00

Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее 30 октября

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоится 30 октября. Она пройдет в Южной Корее, сообщает РИА Новости .

Как отметила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, Трамп встретится с Си Цзиньпином «утром в четверг по местному времени».

Данные переговоры станут последними в рамках азиатского турне американского лидера. Оно будет включать Малайзию, Японию и Южную Корею, где примет участие в саммите АСЕАН.

Между тем эскалация напряженности в отношениях США и Китая продолжается. Трамп заявлял, что Вашингтон ведет с Пекином торговую войну.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.