Дональд Трамп хочет положить конец мировым войнам

Во время выступления в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде новоиспеченный президент США Дональд Трамп объявил о своем стремлении добиться мира и положить конец конфликтам в мире, сообщает «Царьград» .

«На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ *. Мы разгромили ИГИЛ * в рекордные сроки, однако не вели никаких войн», — отметил политик, подчеркнув желание остановить войны, а не развязывать их.

Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, получив 277 голосов выборщиков, тогда как его оппонентка от Демократической партии, Камала Харрис, набрала 226. Один из самых преданных сторонников и главный инвестор Трампа, бизнесмен Илон Маск, одним из первых поздравил политика, пообещав человечеству «фантастическое будущее».

Также республиканец на своем выступлении заявил, что в президентских выборах он одержал «изумительную победу», направленную на благо всего американского народа. Он также пообещал начать «золотой век» для Америки.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ