Дональд Трамп анонсировал выплаты американцам

Президент США Дональд Трамп объявил о планах выплатить большинству американцев единовременные пособия в размере 2 000 долларов за счет средств, полученных от таможенных пошлин, сообщает РБК .

В публикации на своей платформе Truth Social глава государства подчеркнул, что выплаты коснутся всех граждан, за исключением лиц с высокими доходами, назвав критиков торговых сборов «глупцами».

Трамп также заявил, что США получают «триллионы долларов» от таможенных пошлин и вскоре смогут начать выплату государственного долга размером 38 трлн долларов.

Согласно октябрьским оценкам Международного валютного фонда, при сохранении текущего курса бюджетной политики Вашингтона этот показатель достигнет 143,4% ВВП к 2030 году. Эксперты МВФ отмечают, что в 2025 году соотношение госдолга США к ВВП составит около 125%.