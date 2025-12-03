Доложили все Трампу, а не Зеленскому: что стоит за демаршем Уиткоффа и Кушнера

Американские переговорщики после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поехали отчитываться лидеру США Дональду Трампу, а не к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Это прямой сигнал европейским элитам: из процесса урегулирования конфликта их выдавливают, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«(Спецпосланник президента США Стив — ред.) Уиткофф и (зять Трампа Джаред — ред.) Кушнер из Москвы отправились в Вашингтон, чтобы докладывать Дональду Трампу о результатах прошедшей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а не в Киев, и отменили встречу с Зеленским. Это даже не попытка как-то повлиять на Киев, чтобы тамошний политический режим оказался более сговорчивым. Это сигнал, адресованный европейцам, тем, кто стоит за киевским режимом», — подчеркнул Сипров.

Он добавил, что, вероятнее всего, в ходе последних встреч у сторон сложились схожие представления о причинах и сути конфликта и, что самое важное, о том, кто является главным бенефициаром и главным поджигателем военных действий.

«Таковым является Европа, политические лидеры европейских стран из „коалиции желающих“ и те круги, которые выдвинули их в качестве фронтменов. А это представители транснациональных финансистов, с которыми Дональд Трамп у себя в Америке дерется, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. У него в Штатах они представлены в лице оппозиционной Демократической партии», — пояснил политолог.

Сипров отметил тот факт, что Зеленский и Запад остались за бортом переговорного процесса — это последствия бескомпромиссной и оголтелой русофобской политики.

«Своих ресурсов для дальнейшего развития у западноевропейских стран недостаточно. Вот поэтому они и сделали ставку на сокрушение России: сначала на поле боя, затем — на подрыв российской государственности изнутри. Сделать это они решили за счет Соединенных Штатов Америки. Американцев это не устраивает. Там к власти пришли трезвомыслящие и ответственные люди. Поэтому с ними в Кремле сели за стол переговров», — заключил эксперт.

