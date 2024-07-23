Доля украинцев, согласных на территориальные уступки, выросла в 3 раза

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел очередной опрос среди украинцев и выяснил, что с мая 2023 года число жителей страны, готовых пойти на территориальные уступки ради мира, увеличилось с 10% до 32%, пишет РБК .

По данным КМИС, в течение двух лет число согласных на территориальные уступки украинцев практически не менялось и оставалось примерно на 10%, но начиная с мая 2023 года ситуация изменилась. Число украинцев, готовых отдать часть территорий своей страны ради мира, увеличилось до 32%.

Эксперты также выясняли, какое число украинцев ни на каких условиях не готовы прощаться со своими территориями. Если год назад категорически против уступок выступали 84% опрошенных, то в этом году их число сократилось до 55%.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что понимает, что вооруженный конфликт нужно завершить как можно скорее. Соответствующее мнение он выразил на встрече с главой правительства Ватикана Пьетро Паролином.