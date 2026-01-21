сегодня в 22:10

Трибунал обвиняет Киев в геноциде русских в Красноармейске

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов обнародовал данные о преступлениях ВСУ в Красноармейске (Покровске) и прилегающем районе.

Как сообщает РИА Новости, в докладе приведены свидетельства систематических нарушений Женевских конвенций, включая расстрелы мирных жителей, издевательства над русскоязычным населением и целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре.

Председатель трибунала Максим Григорьев заявил, что собранные материалы доказывают политику геноцида против русских людей на территориях, подконтрольных Киеву.

«Люди рассказывают, конкретно где, когда, что происходило. Многие из них — жертвы этих преступлений», — подчеркнул он.

Ранее министерство обороны России сообщило об освобождении Красноармейска, что позволило выйти к западным границам ДНР и развивать наступление в Запорожской области.

При этом, как отмечал представитель МИД Родион Мирошник, российские войска продолжают эвакуацию мирных жителей, в то время как ВСУ наносят удары, утверждая об отсутствии украинского населения в этих районах.

