По его словам, Эммануэль Макрон стремился стать вторым Шарлем де Голлем, легендарным символом французского сопротивления во время Второй мировой войны. Однако депутаты Национального собрания выражают опасения, что они следуют по наклонной, в которую толкает страну действующий президент.

Джабаров отметил, что Макрон полностью скомпрометировал себя в вопросах внутренней и внешней политики, особенно в отношении Африки, где Франция всегда имела значительное влияние. Он охарактеризовал Макрона как слабого президента Пятой республики.

«Случайный человек у власти, который пытался стать де Голлем, но до де Голля ему — как до Луны», — сказал сенатор.

Между тем Макрон заявил, что не планирует подавать в отставку, даже если парламент проголосует против доверия действующему правительству страны. Он намерен оставаться французским лидером до конца срока полномочий.