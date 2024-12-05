«До Де Голля — как до Луны»: Джабаров посчитал Макрона неудачным лидером Франции
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Сенатор Владимир Джабаров высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон оказался одним из неудачных лидеров страны, сообщает NEWS.ru.
По его словам, Эммануэль Макрон стремился стать вторым Шарлем де Голлем, легендарным символом французского сопротивления во время Второй мировой войны. Однако депутаты Национального собрания выражают опасения, что они следуют по наклонной, в которую толкает страну действующий президент.
Джабаров отметил, что Макрон полностью скомпрометировал себя в вопросах внутренней и внешней политики, особенно в отношении Африки, где Франция всегда имела значительное влияние. Он охарактеризовал Макрона как слабого президента Пятой республики.
«Случайный человек у власти, который пытался стать де Голлем, но до де Голля ему — как до Луны», — сказал сенатор.
Между тем Макрон заявил, что не планирует подавать в отставку, даже если парламент проголосует против доверия действующему правительству страны. Он намерен оставаться французским лидером до конца срока полномочий.