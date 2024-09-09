Дмитрий Миляев одержал победу на выборах губернатора Тульской области

сегодня в 14:20

Он набрал 78,53% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней. Миляев — выдвиженец от партии «Единая Россия».

Как отмечают в ЦИК РФ, на втором месте по итогам выборов находится Алексей Лебедев, представляющий КПРФ, а на третьем — Александр Балберов от ЛДПР.

Миляев был назначен врио губернатора Тульской области указом президента РФ Владимира Путина от 15 мая 2024 года. До этого он был министром сельского хозяйства Тульской области, зампредом правительства региона, а также возглавлял администрацию Тулы и занимал пост первого заместителя губернатора.

Ранее стало известно, что Александр Беглов победил на выборах главы Санкт-Петербурга. Он набрал 59,80% голосов по результатам обработки 100% бюллетеней.