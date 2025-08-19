Дмитрий Бурыгин заявил, что США не выгоден мир на Украине

Автор Telegram-канала «Южный дозор» Дмитрий Бурыгин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп вряд ли объявит о завершении конфликта на Украине, поскольку это не выгодно для Вашингтона.

По его мнению, американской стороне гораздо выгоднее поставлять вооружение Украине, финансируемое европейскими государствами, нежели стремиться к разрешению кризисной ситуации.

Автор считает, что это позволит США избежать прямых финансовых затрат и при этом извлекать выгоду из сложившегося конфликта.

«Для США продажа оружия Украине за европейские деньги — вполне адекватная позиция, которая позволяет и внутриполитические вопросы решить: выйти из конфликта официально, заявив, что доллары налогоплательщиков не тратятся, и при этом подзаработать. Это, конечно, не лучший вариант для американцев, но вполне удобоваримый», — отметил Бурыгин в эфире радио Sputnik.