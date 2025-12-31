Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский безуспешно делает попытки, чтобы затянуть украинский конфликт, сообщает РИА Новости .

«Зеленский проигрывает, прибегая к уловкам, чтобы затянуть конфликт и (отсрочить — ред.) неизбежное — это обходится Украине безумно дорого», — отметил он.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о террористической атаке киевского режима на резиденцию президента России в Новгородской области, совершенной в ночь на 29 декабря с использованием 91 беспилотника. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Российские системы ПВО успешно перехватили все дроны, и информация о пострадавших не поступала. Лавров подчеркнул, что, несмотря на атаку на резиденцию, Москва не планирует прекращать переговорный процесс с США, однако ее позиция на переговорах будет скорректирована.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не атаковали госрезиденцию Путина. По его словам, Киев не имеет никакого отношения к случившемуся.

