Дмитриев надеется на возобновление прямого авиасообщения с США в 2025 году

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев надеется, что прямое авиасообщение между РФ и США может возобновиться до конца 2025 года. Такое заявление политик сделал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС .

Дмитриев также добавил, что Россия никогда не будет зависима от технологий из США, однако Москве и Вашингтону полезно сотрудничать.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что американцам предлагали снять санкции с компании «Аэрофлот». Это предложение озвучивалось еще до российско-американских переговоров в Эр-Рияде.