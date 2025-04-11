Лавров: Россия предложила США вывести «Аэрофлот» из-под санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что власти страны предложили США вывести компанию «Аэрофлот» из-под санкций. При чем это предложение поступило американской стороне больше месяца назад, еще до встречи в Эр-Рияде, сообщает РИА Новости .

Во время подведения итогов совета министров иностранных дел СНГ журналисты спросили Лаврова, повлечет ли возможное восстановление авиасообщения между двумя государствами снятие санкций с «Аэрофлота». Глава МИД РФ отметил, что США восприняли это предложение.

«Пока никакого ответного шага мы не видели», — добавил Лавров.

Он также подчеркнул, что возобновление авиасообщения между странами должно стать следствием вывода российской компании из-под санкций. Во время консультаций в Стамбуле Россия напомнила об этом предложении.

«Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности», — заключил глава МИД РФ.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании готовы занять ниши на российском рынке, освободившиеся после ухода европейских предприятий. По его словам, США и Россия достигли договоренностей по ключевым вопросам.