Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в интервью CNN заявил о заинтересованности Москвы в скорейшем завершении конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«Мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту», — подчеркнул Дмитриев, добавив, что российские вооруженные силы на украинской территории выбирают исключительно военные цели.

Это заявление прозвучало на фоне его дипломатического визита в США, где Дмитриев ранее обвинял Украину в срыве переговоров «по просьбе британцев и европейцев», а также критиковал попытки Запада сорвать прямые контакты между Путиным и Трампом.

Ранее спецпредставитель уже указывал на необходимость отказа Вашингтона от «байденовских» методов давления и предупреждал о контрпродуктивности санкций против российской нефти.