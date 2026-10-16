Дмитриев: Россия и США готовят новые совместные инициативы

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о подготовке совместных важных инициатив Москвы и Вашингтона, сообщает ТАСС .

По его словам, РФ и США работают над широким объемом проектов. Однако они сталкиваются с «массивным сопротивлением с различных сторон».

«Но, вот как показывает пример дизеля, я думаю, в ближайшее время мы еще объявим о некоторых важных инициативах, все-таки лед тронулся», — сказал он.

Также он сообщил, что страны обсуждают совместные проекты в сфере дата-центров. Речь идет об использовании мощностей российских АЭС.

Ранее Соединенные Штаты сняли санкции с российского дизтоплива в рамках «дизельной сделки» с Москвой. Эта мера будет действовать до 7 апреля. США ожидают, что РФ передаст им 300 тыс. тонн дизельного топлива, а в будущем возможно увеличение объемов.

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