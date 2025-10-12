Дмитриев раскрыл детали диалога России с США после саммита на Аляске

сегодня в 13:03

Дмитриев: диалог РФ и США продолжается на базе договоренностей на Аляске

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон продолжают диалог на основании договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске.

«Придуманные и распространяемые противниками мирных процессов слухи об „ослаблении влияния Стива Уиткоффа в администрации президента Трампа“ оказались полностью несостоятельными», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что спецпосланник президента Соединенных Штатов, который добился успехов в реализации плана по сектору Газа, продолжает играть важную роль в переговорах.

15 августа президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Президент США на красной дорожке встречал российского коллегу аплодисментами, чем шокировал Европу. Переговоры длились порядка 3 часов. В том числе на саммите обсуждалось урегулирование украинского конфликта.

