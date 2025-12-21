Специальный представитель президента, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал признать наличие финансируемых и организованных кампаний, которые подстрекают к войне в средствах массовой информации Соединенных Штатов, Евросоюза и Великобритании. Об этом сообщает ТАСС .

Кампания направлена на то, чтобы сорвать мирный план американского президента Дональда Трампа. Британские и европейские политики занимаются продвижением идеи о том, чтобы начать войну с РФ, добавил глава РФПИ.

Таким образом они пытаются скрыть ошибки, допущенные в миграционной политике. Еще они наживаются на реализации вооружений с помощью «дружественных» подрядчиков, добавил Дмитриев.

Ранее директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард опровергла публикуемые в СМИ заявления о том, что разведсообщество США разделяет позицию Евросоюза и НАТО о стремлении РФ к завоеванию ЕС. В публикации в Х она сказала, что эти сообщения ложные.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.