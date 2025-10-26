Дмитриев: представители РФ в США указывают на бессмысленность давления на Россию

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что представители страны в Соединенных Штатах на протяжении трех суток указывают на бессмысленность давления на РФ. Там указывают, что завершение украинского кризиса возможно только при устранении первопричин конфликта, сообщает РИА Новости .

Российская делегация рассказала американцам о том, что президент России Владимир Путин провел встречу с Генштабом РФ 26 октября. Им указали на успешные испытания ядерной крылатой ракеты «Буревестник».

26 октября Путин проводил встречу с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками. Глава ГШ РФ рассказал, что «Буревестник» летал 15 часов. За это время крылатой ракете удалось преодолеть 14 тыс. километров. Испытания прошли 21 октября.

По словам президента РФ, аналогов «Буревестника» нет ни у одного государства в мире. Он добавил, что ядерные силы страны находятся на самом высоком уровне.

