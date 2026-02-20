Дмитриев: мозг Стубба слишком мал для осознания больших чисел

Президент Финляндии Александер Стубб не может осознавать числа, подобные триллиону. Его мозг «слишком мал для таких цифр», заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС .

Такими словами он прокомментировал заявление финского лидера, который усомнился в возможности заключения сделок с Россией на триллионы долларов.

«Мозг воинственного Стубба слишком мал для таких цифр», — написал Дмитриев.

По словам российского политика, Стуббу также не ясна концепция времени. А одной из немногих вещей, которую он понимает, является сауна. Дмитриев припомнил высказывание Стубба, который заявил, что «все проблемы можно решить в финской сауне».

Ранее Стубб устроил перепалку в Мюнхене на тему размеров. Слова главы ВТО Оконджо-Ивеалой Нгози о размере Финляндии вызвали раздражение у финского лидера, после чего тот перешел на личности.

