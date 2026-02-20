Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил о внеземном происхождении бывшего президента США Барака Обамы, а также лидеров Евросоюза и Великобритании, сообщает ТАСС .

По его словам, их принадлежность к инопланетянам объяснила бы стремление «подорвать западную цивилизацию изнутри».

С таким заявлением Дмитриев выступил в соцсети X, комментируя пост американского лидера Дональда Трампа. Тот ранее анонсировал публикацию правительственных документов о внеземных формах жизни и НЛО.

«Как и предсказывали. Инопланетяне в грандиозном финале сезона. Возможно, Обама — один из них, наряду с лидерами ЕС и Великобритании — это объясняло бы их попытки подорвать западную цивилизацию изнутри», — написал Дмитриев.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал украинского президента Владимира Зеленского «полезным идиотом» для США.

