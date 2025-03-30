DM: лазейка в Конституции позволит Трампу остаться у власти до 2037 года

Глава американского государства Дональд Трамп может воспользоваться лазейкой в Конституции и остаться на посту президента до 2037 года, сообщает британское издание Daily Mail .

«Возможность для Трампа остаться на третий срок — а потенциально и на четвертый до января 2037 года, когда ему исполнится 90 лет, — не только возможна, но и проста, благодаря вопиющей лазейке в поправке», — говорится в публикации.

В статье отметили, что в соответствии с 22-й поправкой к Конституции Соединенных Штатов существует юридическая возможность обойти ограничение, которое не позволяет одному и тому же лицу занимать должность президента более двух сроков подряд.

Из материала следует, что поправка запрещает избрание президента, который уже дважды занимал этот пост. Однако нет ограничений на возвращение к власти в случае отставки или смерти действующего главы государства.

Чтобы Трамп мог претендовать на четвертый срок, ему нужно отказаться от президентства перед выборами 2032 года и выдвинуть свою кандидатуру на пост вице-президента.

Ранее Дональд Трамп приказал вернуть монументы, снесенные при бывшем американском лидере. Президент США издал указ, где заявил о попытках администрации Джо Байдена очернить историю Штатов.