Трамп опроверг нарративы о якобы вредных американских ценностях

Президент США издал указ, где заявил о попытках администрации бывшего американского лидера Джо Байдена очернить историю Штатов.

Документом предписывается запрет на культурные мероприятия, которые «обесценивают американские ценности, делят американцев по признакам расы». Трамп также потребовал вернуть монументы, убранные с 2020 года, «в том числе, колониальной эпохи».

Ранее глава Белого дома инициировал ряд общественных реформ. Так, в частности, было упразднено министерство образования страны и агентство влияния на иностранные государства USAID.