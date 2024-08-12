Для шантажа Европы: атаке Киева на Запорожскую АЭС дали оценку

Военный специалист и экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин прокомментировал атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По его словам, такими ударами Украина пытается шантажировать европейские страны и принудить их к продолжению военной поддержки ВСУ под угрозой ядерной катастрофы, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Они надеются на некий размен, хотят обменять Курскую АЭС на Запорожскую, потому что на ней находится три тонны оружейного плутония и около 40 тонн урана, которые можно использовать для создания ядерного оружия», — считает военный эксперт.

Ранее в районе градирен Запорожской АЭС вспыхнул сильный пожар после удара ВСУ. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

После случившегося власти Энергодара заявляли, что информация об эвакуации и опасной ситуации вокруг атомной станции в Запорожской области — фейк. В администрации добавляли, что такую информацию распространяют украинские войска, чтобы держать в страхе гражданское население.