Для шантажа Европы: атаке Киева на Запорожскую АЭС дали оценку
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Военный специалист и экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин прокомментировал атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По его словам, такими ударами Украина пытается шантажировать европейские страны и принудить их к продолжению военной поддержки ВСУ под угрозой ядерной катастрофы, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Они надеются на некий размен, хотят обменять Курскую АЭС на Запорожскую, потому что на ней находится три тонны оружейного плутония и около 40 тонн урана, которые можно использовать для создания ядерного оружия», — считает военный эксперт.
Ранее в районе градирен Запорожской АЭС вспыхнул сильный пожар после удара ВСУ. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
После случившегося власти Энергодара заявляли, что информация об эвакуации и опасной ситуации вокруг атомной станции в Запорожской области — фейк. В администрации добавляли, что такую информацию распространяют украинские войска, чтобы держать в страхе гражданское население.